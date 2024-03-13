Аюрведический терапевт Мария Ланг заявила, что в россии произойдет настоящая катастрофа, и последствия для них будут ужасны, хотя Украину это не особо зацепит.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

В этом году катастрофы будут не только в россии. Техногенные катастрофы, природные катаклизмы затронут многие страны мира. Не пройдет это бесследно, конечно же, для Украины. Но в Украине я не вижу через Оракул Шри Матрика большие смерти, связанные с природными явлениями или техногенными катастрофами.

А вот что касается россии… Я смотрела карты по запросу и могу сказать, что там, да, там произойдет страшная беда, которая унесет жизни большого количества людей. И даже вероятно, что какая-то часть территории будет подлежать эвакуации. Смертей будет очень много.

И у людей будет огромная паника, это будет связано с тем что люди еще будут неправильно себя вести. Знаете, как в толпе, когда люди давят друг друга. Вот когда произойдет это бедствие, люди будут бежать или будут делать какие-то необдуманные поступки в панике и в страхе, которые приведут их к смерти. То есть, помимо самой катастрофы, само неправильно еще поведение людей приведет к огромным потерям.

И связано это будет с тем, что люди как будто бы потеряют ум, как будто бы от страха и от того, что их чувства не будут правильно работать. То есть я бы сказала, что тут идет речь о каком-то химическом отравлении, когда под воздействием химикатов люди теряют адекватность. То есть они могут потерять, например, зрение, обоняние, слух в том числе. Просто они ведут себя совершенно неадекватно, надышавшись чего-то.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что пока у Трампа действительно жесткая риторика по поводу Украины, но он может ее изменить, все зависит от его избирателей.

Также Politeka писала о том, что Ланг предупредила об опасности обстрелов Одессы до конца марта.