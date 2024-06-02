Этот сладкий перекус просто делать дома к чаю, если нет времени долго быть на кухне и хочется чего-то не слишком вычурного в приготовлении.

Готовить такой десерт очень легко, а главное не нужно много усилий и сложных продуктов, поэтому многим такой бюджетный вариант придется по вкусу, рассказывает автор блога «Mariiam_foodblog».

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 250-300 г

Маргарин – 150 г

Сметана – 2,5 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для заливки:

Сахар – 150 г

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 250 г

Мука – 1 ст.л.

Для начинки:

Яблоки – 2-3 больших

Корица – по вкусу

Приготовление:

В миске смешайте муку и разрыхлитель. Добавьте маргарин и разотрите его с мукой до состояния крошки. Добавьте сметану и замесите тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным.

Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкими ломтиками.

Посыпьте яблоки корицей по вкусу и аккуратно перемешайте. В отдельной миске взбейте яйцо с сахаром до образования пышной массы.

Добавьте сметану и муку, хорошо перемешайте до однородного состояния. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в пласт. Выложите тесто в форму для выпекания, формируя бортики. Выложите подготовленные яблоки на тесто равномерным слоем.

Залейте яблоки приготовленной заливкой, равномерно распределяя ее по всей поверхности. Поместите пирог в разогретую духовку и выпекайте при 180 градусах около 40-50 минут, пока заливка не станет золотистого цвета и не застынет.

Готовый пирог достаньте из духовки и дайте ему немного остыть.

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