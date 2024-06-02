Готовить такой десерт очень легко, а главное не нужно много усилий и сложных продуктов, поэтому многим такой бюджетный вариант придется по вкусу, рассказывает автор блога «Mariiam_foodblog».
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 250-300 г
- Маргарин – 150 г
- Сметана – 2,5 ст.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Для заливки:
- Сахар – 150 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 250 г
- Мука – 1 ст.л.
Для начинки:
- Яблоки – 2-3 больших
- Корица – по вкусу
Приготовление:
В миске смешайте муку и разрыхлитель. Добавьте маргарин и разотрите его с мукой до состояния крошки. Добавьте сметану и замесите тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным.
Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкими ломтиками.
Посыпьте яблоки корицей по вкусу и аккуратно перемешайте. В отдельной миске взбейте яйцо с сахаром до образования пышной массы.
Добавьте сметану и муку, хорошо перемешайте до однородного состояния. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в пласт. Выложите тесто в форму для выпекания, формируя бортики. Выложите подготовленные яблоки на тесто равномерным слоем.
Залейте яблоки приготовленной заливкой, равномерно распределяя ее по всей поверхности. Поместите пирог в разогретую духовку и выпекайте при 180 градусах около 40-50 минут, пока заливка не станет золотистого цвета и не застынет.
Готовый пирог достаньте из духовки и дайте ему немного остыть.
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