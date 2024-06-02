Этот салат вполне можно подавать на праздник, несмотря на его простоту и легкость в приготовлении, поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.
Ингредиенты:
- Куриное филе (запеченное или отварное) – 300 г
- Жареные грибы (вешенки или шампиньоны) – 200 г
- Огурец – 1 шт.
- Вареные яйца – 3 шт.
- Твердый сыр – 150 г
- Соль – по вкусу
- Майонез – для смазывания слоев
Приготовление:
Если используете запеченное филе, остудите его. Затем нарежьте куриное филе небольшими кубиками или разберите на волокна. Вымойте грибы и нарежьте их ломтиками. Обжарьте грибы на растительном масле до золотистого цвета и выпаривания жидкости. Остудите.
Вымойте огурец и нарежьте его небольшими кубиками. Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Натрите твердый сыр на крупной терке.
Выложите нарезанное куриное филе на дно салатника или сервировочной тарелки. Равномерно распределите и слегка уплотните. Смажьте майонезом. Выложите обжаренные грибы на куриное филе. Равномерно распределите и смажьте майонезом.
Выложите нарезанный огурец. Немного посолите по вкусу и смажьте майонезом. Выложите натертые вареные яйца. Равномерно распределите и смажьте майонезом. Выложите натертый твердый сыр. Слегка уплотните и смажьте майонезом.
Уберите салат в холодильник на 1-2 часа для пропитки. Перед подачей украсьте салат по желанию, например, зеленью или тонкими ломтиками огурца.
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