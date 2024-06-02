Этот салат хорошо подойдет на праздники, при этом его не сложно сделать уже перед подачей, ведь вареное филе можно заменить уже готовым копченым.

Этот салат вполне можно подавать на праздник, несмотря на его простоту и легкость в приготовлении, поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

Куриное филе (запеченное или отварное) – 300 г

Жареные грибы (вешенки или шампиньоны) – 200 г

Огурец – 1 шт.

Вареные яйца – 3 шт.

Твердый сыр – 150 г

Соль – по вкусу

Майонез – для смазывания слоев

Приготовление:

Если используете запеченное филе, остудите его. Затем нарежьте куриное филе небольшими кубиками или разберите на волокна. Вымойте грибы и нарежьте их ломтиками. Обжарьте грибы на растительном масле до золотистого цвета и выпаривания жидкости. Остудите.

Вымойте огурец и нарежьте его небольшими кубиками. Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Натрите твердый сыр на крупной терке.

Выложите нарезанное куриное филе на дно салатника или сервировочной тарелки. Равномерно распределите и слегка уплотните. Смажьте майонезом. Выложите обжаренные грибы на куриное филе. Равномерно распределите и смажьте майонезом.

Выложите нарезанный огурец. Немного посолите по вкусу и смажьте майонезом. Выложите натертые вареные яйца. Равномерно распределите и смажьте майонезом. Выложите натертый твердый сыр. Слегка уплотните и смажьте майонезом.

Уберите салат в холодильник на 1-2 часа для пропитки. Перед подачей украсьте салат по желанию, например, зеленью или тонкими ломтиками огурца.

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