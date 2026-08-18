З'явилося попередження про планові графіки відключення світла у Черкаській області на 19 та 20 серпня.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 19 та 20 серпня триватимуть багато годин поспіль через ремонтні роботи, пише Politeka.net.

У Черкаській області мешканців окремих населених пунктів попередили про планові перерви в електропостачанні 19 та 20 серпня 2026 року. Тимчасові обмеження торкнуться конкретних вулиць і будинків, а тривалість знеструмлення залежатиме від визначеного для кожної адреси часового проміжку.

За даними «Черкасиобленерго», графіки відключення світла у Черкаській області на 19 серпня, обмеження електропостачання заплановані в сселі Хижинці з 08:00 до 12:00. Протягом чотирьох годин без електроенергії можуть залишатися мешканці таких адрес:

вул. Миру — 1, 2, 3, 4;

вул. Селищанська — 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22/1, 23, 24, 3, 5, 7, 8, 9.

Наступний часовий проміжок передбачений із 09:00 до 14:00. У селі Чаплинка електропостачання тимчасово обмежать за адресою:

вул. Зарічна — 1.

У Хижинцях із 09:00 до 14:00 до цього ж періоду потрапили вулиці:

Миру — 1, 2, 3, 4;

Селищанська — 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22/1, 23, 24, 3, 5, 7, 8, 9.

Ще одна група адрес залишатиметься без електроенергії у період із 11:00 до 16:00. У Хижинцях до переліку увійшли:

Вишнева — 1, 11, 2, 4, 5, 6;

Чернікова — 1, 19, 2, 3, 6, 7;

пров. Новий — 1, 2, 3;

Гагаріна — 1, 2, 3, 4, 6, 7;

Т. Шевченка — 3, 4, 8;

Чернікова — 11, 13, 8, 9;

Миру — 55, 56, 57, 58, 59.

До графіка 19 серпня потрапили мешканці сіл Ріпки з 09:00 до 14:00 години. Електроенергію тимчасово відключатимуть протягом п’яти годин. До переліку адрес увійшли:

вул. Центральна — 13, 15, 19, 26, 30, 32, 34, 36;

вул. Б. Нікіфорова — 31;

вул. Центральна — 20, 7, 9.

Найдовший часовий проміжок цього дня серед зазначених адрес передбачений у селі Петрівка-Попівка. Електропостачання можуть обмежити на шість годин — із 09:00 до 15:00. До графіка потрапили:

Травнева — 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 6, 8, 43, 45, 49;

Т. Шевченка — 67, 68, 79, 92.

Окремо зазначена адреса у Ріпках, де електропостачання обмежать на п’ять годин, з 11:00 до 16:00 за адресою:

Центральна — 5.

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