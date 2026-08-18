Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 19 по 25 серпня показує поступове наростання спеки: після прохолодного старту тижня стовпчики термометрів піднімуться аж до +34°. За даними Українського гідрометцентру, більшу частину тижня опадів не буде.

Спека до +34° очікувалася в регіоні й тижнем раніше, і нова хвиля тепла не відступає — у Дніпропетровській області з 19 по 25 серпня температура вдень підніметься з +24° до +34°, а такий стрибок стане головною подією тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +24° до +34°.

У середу, 19 серпня, повітря вдень прогріється лише до +24°, вночі до +18°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 20 серпня, стовпчики термометрів піднімуться до +28° вдень, вночі очікується +16°. Хмарність незначна, без опадів.

У п’ятницю, 21 серпня, температура утримається на позначці +31° вдень, вночі повітря охолоне до +19°. Небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У суботу, 22 серпня, вдень очікується +33°, вночі +19°. Погода малохмарна, без опадів.

У неділю, 23 серпня, повітря прогріється до +34° — це найтепліший день тижня. Вночі температура становитиме +20°. Хмарність незначна, опадів не буде.

У понеділок, 24 серпня, вдень утримається спека до +33°, а вночі стане тепліше — до +23°. Небо малохмарне, без опадів.

У вівторок, 25 серпня, температура вдень залишиться на рівні +33°, вночі очікується +24°. Опадів синоптики не прогнозують.

Найтеплішим днем тижня стане неділя, 23 серпня, з температурою +34°, а найпрохолоднішим — середа, 19 серпня, коли повітря прогріється лише до +24°. Перепад температур за тиждень сягне 10°. Опади прогнозують лише в середу, 19 серпня.

У дні спеки, коли температура сягатиме +31...+34°, варто пити більше води, планувати справи на ранок або вечір і уникати прямого сонця в обід. У середу, коли можливі опади, стане в пригоді парасолька, а водіям слід бути обережнішими на дорозі. Оскільки перепад між найпрохолоднішим і найтеплішим днем перевищує 7°, на початку тижня краще одягатися тепліше — це особливо стосується людей похилого віку.

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