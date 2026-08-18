Графіки відключення світла у Миколаївській області на 19 та 20 серпня триватимуть через планові роботи в електромережах.

Українцям підготували планові графіки відключення світла у Миколаївській області на 19 та 20 серпня, пише Politeka.net.

Енергетики проводитимуть технічні та планові роботи на електромережах, тому за вказаними адресами електроенергія тимчасово буде недоступною. Споживачам, які потрапили до графіка відключення світла у Миколаївській області на 19 та 20 серпня, варто завчасно підготуватися до знеструмлення: зарядити телефони та павербанки, подбати про освітлення й за можливості заздалегідь виконати справи, що потребують електроенергії.

За інформацією «Миколаївобленерго», 19 серпня, з 09:00 до 17:00 електропостачання планують обмежити у селі Привільне. До переліку потрапили такі адреси:

Балкова — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 33

Інгульська — 4, 12, 60, 64

Перемоги — 244, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 267, 268, 269, 272, 274, 283, 285, 287, 289, 299, 305, 313, 273

Театральна — 4, 8, 10, 12

Ще одне планове знеструмлення на 19 серпня заплановане у селі Добре. Тут електроенергію відключатимуть з 08:00 до 17:00, за такими адресами:

1 Лінія — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28

2 Лінія — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 43

3 Лінія — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

4 Лінія — 1, 2, 3, 4

У четвер, 20 серпня, у селі Мар'янівка електроенергію за окремими адресами планують відключити з 09:00 до 17:00. Отже, максимально тривалість перерви може становити до восьми годин. До графіка увійшли вулиці:

Гребенюка — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 26

Молодіжна — 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21А, 22, 24, 26, 27, 28, 30

Степова — 15, 28

Центральна — 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 35, 39, 41, 47, 51, 53, 57, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 91, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 64

Також цього дня з 09:00 до 17:00 планове знеструмлення заплановане у селі Перемога. Електропостачання тимчасово обмежать за такими адресами:

Баштанська — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38

Космонавтів — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 21

Миру — 2, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 19

Митрофанова — 1, 1А, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 37, 39, 40.

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