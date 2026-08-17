Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за умови відповідності заявника та нерухомості визначеним вимогам.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі доступна в межах програми підтримки власників пошкодженого житла та внутрішньо переміщених осіб, повідомляє видання Politeka.net.

У Запоріжжі та області продовжує діяти проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV». Його реалізує благодійний фонд «Карітас» за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Ініціатива розрахована на людей, чиї будинки або квартири постраждали через бойові дії. Окремий напрям передбачений для переселенців, яким необхідно покращити житлові умови.

У межах програми можуть виконувати невеликі та середні відновлювальні роботи. Серед них — встановлення нових вікон і дверей, ремонт стелі, часткове відновлення покрівлі, внутрішньої електромережі та системи водопостачання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за умови відповідності заявника та нерухомості визначеним вимогам.

Пошкодження повинні виникнути після 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій. Об’єкт має бути розташований у межах Запорізької області, але не ближче ніж 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Звернутися може лише безпосередній власник постраждалого будинку чи квартири. При цьому на момент подання заявки він не повинен отримувати іншу державну або благодійну підтримку для ремонту цього самого об’єкта.

Передбачено два способи реалізації допомоги. Власнику можуть надати кошти для самостійного проведення робіт або організувати відновлення силами будівельної компанії.

Пріоритет надають сім’ям із невисокими доходами та громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, враховують середньомісячний заробіток до 6318 грн на одну людину або факт втрати основного джерела доходу.

До пріоритетної групи також входять одинокі батьки та опікуни неповнолітніх, вагітні жінки, матері дітей віком до трьох років і багатодітні родини.

Окремо розглядають домогосподарства, де живе людина з інвалідністю, тяжкою або хронічною хворобою.

Перевагу можуть отримати самотні громадяни віком від 60 років, а також сім’ї, у складі яких одна чи дві літні людини не мають достатньої допомоги від родичів.

Під час реєстрації власнику необхідно надати документи, які підтверджують право власності на пошкоджений будинок або квартиру.

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