Подорожчання продуктів у Запоріжжі має різний масштаб залежно від категорії.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі за останній місяць торкнулося риби, бакалії та м’ясної продукції, повідомляє видання Politeka.net.

Найпомітніше у гривневому вираженні зріс цінник на бекон, тоді як скумбрія та борошно також додали у вартості.

Середня вартість кілограма свіжомороженої скумбрії нині становить близько 343 грн. Місяцем раніше показник був трохи нижчим. У Auchan та Novus за кілограм просять по 354 гривні, у Megamarket — 349, а найвигідніша пропозиція серед наведених магазинів — у Metro.

Помітне підвищення припало на початок серпня. Після тривалого періоду стабільності цінник спочатку зріс, а через кілька днів досяг нинішнього рівня.

Пшеничне борошно «Хуторок» у фасуванні два кілограми зараз коштує в середньому 74 грн. У середині липня аналогічний показник становив близько 71.

У Megamarket актуальна пропозиція відповідає середньому рівню. Зміна відбулася на початку другої декади серпня, після чого вартість залишалася стабільною.

Кілограм бекону «Укрпромпостач» нині обходиться приблизно у 565 гривень. Місяцем раніше середній показник був трохи нижчим.

Найвигідніша пропозиція серед зазначених мереж — в Auchan. У Megamarket цінник майже такий самий, тоді як у Metro та Novus він помітно вищий.

Протягом останніх тижнів вартість бекону змінювалася нерівномірно. Спочатку відбулося підвищення, потім показник досяг ще більшого значення, а згодом повернувся до нинішнього рівня.

Отже, ситуація на ринку має різний характер залежно від категорії. Найбільш відчутна динаміка спостерігається серед м’ясної продукції та риби, тоді як бакалійний товар демонструє помірніше зростання.

Джерело: Мінфін

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