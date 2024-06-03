Если вы любите кофе, вам обязательно нужно приготовить этот десерт – звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Виктория Науменко показала простой рецепт.

На своей странице в Instagram финалистка кулинарного шоу "Мастер Шеф -12" Виктория Науменко предложила украинцам рецепт оригинального десерта с кофе.

Звезда "Мастер Шеф" показала, как приготовить кофейную панна-котту – это очень просто, быстро и невероятно вкусно.

Чтобы приготовить кофейную панна-котту, "Мастер Шеф" Виктория Науменко берет следующие ингредиенты:

молоко 3,2% - 125 г

сливки жирностью более 30% – 220 г

сахар – по вкусу

желатин – 7 г

кофе (заварной) – 1 ч.л.

Желатин нужно залить предварительно 35 г холодной воды.

В сотейнике смешиваем молоко, сливки, кофе и сахар. Ставим эту смесь на плиту и прогреваем на умеренном огне, чтобы сахар растворился, а сливочная масса ароматизировалась. В конце добавляем размоченный желатин и размешиваем до его растворения.

Готовую смесь "Мастер Шеф" Виктория Науменко обязательно процеживает через сито, чтобы десерт имел идеальную консистенцию без комочков.

Разливаем панна-котту в красивые формочки и отправляем в холодильник до застывания. Когда десерт застынет, его можно украсить по желанию. Звезда "Мастер Шеф" немного присыпала готовую панна-котту кофе и добавила несколько веточек микрогрина.

"Приятного аппетита вам! Интересно… любите ли вы кофе так же, как я. Ведь для меня это возможность хорошего настроения за откровенным разговором, или же возможность побыть наедине", – добавила звезда "Мастер Шеф".

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