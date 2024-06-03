Гречаники – невероятно вкусное, питательное и полезное украинское блюдо, которое сочетает в себе и гарнир, и основное блюдо, а готовятся они очень просто.

Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", известная фудблогерка Татьяна Юшина показала украинцам, как приготовить вкусные и ароматные гречаники с мясом.

"Гречники – украинское национальное блюдо. Их готовят с мясом, печенью, сыром. Это очень вкусно! Попробуйте!", – советует кулинар.

Для приготовления гречаников нам понадобится:

мясо (свинина, говядина или индейка) – 500 г

гречка – 3/4 стакана

лук репчатый – 1 шт.

соль и перец – по вкусу

мука для панировки

яйца – 2-3 шт.

растительное масло для жарки

Гречку промываем, заливаем холодной водой в пропорции 1:2 и отвариваем до готовности. Лук нарезаем кубиками и обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до мягкости.

Через мясорубку пропускаем мясо, отварную гречку и обжаренный лук. Хорошо вымешиваем фарш, добавляем в него одно яйцо, а также соль и перец по вкусу.

На тарелку насыпаем муку для панировки. В миске вилкой размешиваем яйцо до однородности.

Из фарша формируем котлетки небольшого размера, обваливаем их в муке, затем обмакиваем в яйцо и выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарим гречаники на медленном огне до румяной корочки с обеих сторон, накрывая сковороду крышкой, чтобы они хорошо протушились внутри.

Подавать гречаники кулинар советует вместе с овощным салатом.

"Очень любим гречаники с печенью. Все то же, только мясо заменяем печенью", – добавила Татьяна Юшина.

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