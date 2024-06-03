Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", известная фудблогерка Татьяна Юшина показала украинцам, как приготовить вкусные и ароматные гречаники с мясом.
"Гречники – украинское национальное блюдо. Их готовят с мясом, печенью, сыром. Это очень вкусно! Попробуйте!", – советует кулинар.
Для приготовления гречаников нам понадобится:
- мясо (свинина, говядина или индейка) – 500 г
- гречка – 3/4 стакана
- лук репчатый – 1 шт.
- соль и перец – по вкусу
- мука для панировки
- яйца – 2-3 шт.
- растительное масло для жарки
Гречку промываем, заливаем холодной водой в пропорции 1:2 и отвариваем до готовности. Лук нарезаем кубиками и обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до мягкости.
Через мясорубку пропускаем мясо, отварную гречку и обжаренный лук. Хорошо вымешиваем фарш, добавляем в него одно яйцо, а также соль и перец по вкусу.
На тарелку насыпаем муку для панировки. В миске вилкой размешиваем яйцо до однородности.
Из фарша формируем котлетки небольшого размера, обваливаем их в муке, затем обмакиваем в яйцо и выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарим гречаники на медленном огне до румяной корочки с обеих сторон, накрывая сковороду крышкой, чтобы они хорошо протушились внутри.
Подавать гречаники кулинар советует вместе с овощным салатом.
"Очень любим гречаники с печенью. Все то же, только мясо заменяем печенью", – добавила Татьяна Юшина.
Последние новости Украины:
Финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкуснейшего завтрака вместо каш и сырников.
Как правильно готовить жареный картофель: ресторатор раскрыл простой рецепт.
Салат из молодой капусты получится супервкусным: кулинар дала оригинальный рецепт.