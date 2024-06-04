В Днепре тяжелое утро, враг атаковал город – появились первые данные о последствиях.

Город Днепр утром 4 мая российские захватчики атаковали ракетами. Согласно данным Днепропетровской ОВА, силы ПВО сбили две ракеты.

«Но в результате падения обломков есть повреждение гражданской инфраструктуры, возник пожар, ранены местные жители. Среди них – дети. Мальчик, которому 1 месяц в удовлетворительном состоянии. Лечится амбулаторно. 17-летний парень в больнице в состоянии средней тяжести», - сообщили в ОВА.

Также пострадали 68-летний мужчина и три женщины – 32, 36 и 56 лет. Состояние одной из женщин врачи оценивают как средней тяжести.

Кроме того, в результате ракетной атаки повреждены автомобили, выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больнице.

В Днепропетровской ОВА также сообщили, что вечером 3 мая российские оккупанты снова били по Никополю. Враг атаковал город дронами-камикадзе.

К счастью, люди не пострадали.

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