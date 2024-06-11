Украинское законодательство запрещает устанавливать ограничения по возрасту при трудоустройстве. Однако, несмотря на это, многие компании продолжают указывать максимальный возраст работников "до 45 лет". Это становится проблемой особенно в условиях серьезного дефицита кадров, когда недостаточно работников для выполнения работ. Эйджизм нарушает ситуацию, дискриминирует широкий круг населения, тормозит экономическое развитие и наносит ущерб всем заинтересованным сторонам.
Журналисты совершили звонки в несколько десятков работодателей, которые в объявлениях указали ограничения по возрасту. Это касается предложений работы для барменов, администраторов, мастеров, помощниц, продавцов, операторов колл-центров и других должностей. Некоторые из них ищут сотрудников, не превышающих 30 лет, включая гостиницы в Карпатах. Большинство работодателей отказались комментировать эту тему.
Тем не менее, некоторые компании заявили, что ошибочно указали возрастные ограничения и фактически готовы рассматривать кандидатов всех возрастов.
Эти представления остаются устаревшими. Пенсионеры часто являются активными, хорошо ухоженными и креативными людьми, а их работа в частных клиниках, гостиницах или салонах красоты может привлекать новых клиентов.
Но более широкая проблема на рынке труда в Украине охватывает не только пенсионеров. Молодые сотрудники также сталкиваются с дискриминацией из-за отсутствия опыта. Для некоторых работодателей "старость" наступает уже после 45-50 лет, как это часто отмечено в объявлениях о работе.
Эксперт рынка труда и исполнительный директор компании Talent Match, Наталья Слинько, раскрывает причины эйджизма на рынке труда. Во-первых, иногда пенсионерам может действительно не хватать определенных навыков, например, в работе с разными рабочими чатами. Однако эту проблему можно решить, организовав обучение в течение нескольких недель и уделив время для адаптации.
Вторая причина состоит в том, что молодым руководителям может быть сложнее управлять значительно старшими сотрудниками. Однако это возникает, если руководители не умеют четко поставить задачи, не имеют конкретных критериев для оценки эффективности и т. д. Если руководитель всегда пытается быть "умным в комнате", руководит в основном с помощью харизмы и авторитета, ему действительно может быть трудно. Однако в таком случае следует учить руководителя, а не делать эйджизм частью политики компании.
Источник: OBOZ.UA
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