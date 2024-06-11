Это становится проблемой особенно в условиях серьезного дефицита кадров, когда недостаточно работников для выполнения работ.

Украинское законодательство запрещает устанавливать ограничения по возрасту при трудоустройстве. Однако, несмотря на это, многие компании продолжают указывать максимальный возраст работников "до 45 лет". Это становится проблемой особенно в условиях серьезного дефицита кадров, когда недостаточно работников для выполнения работ. Эйджизм нарушает ситуацию, дискриминирует широкий круг населения, тормозит экономическое развитие и наносит ущерб всем заинтересованным сторонам.

Журналисты совершили звонки в несколько десятков работодателей, которые в объявлениях указали ограничения по возрасту. Это касается предложений работы для барменов, администраторов, мастеров, помощниц, продавцов, операторов колл-центров и других должностей. Некоторые из них ищут сотрудников, не превышающих 30 лет, включая гостиницы в Карпатах. Большинство работодателей отказались комментировать эту тему.

Тем не менее, некоторые компании заявили, что ошибочно указали возрастные ограничения и фактически готовы рассматривать кандидатов всех возрастов.

Эти представления остаются устаревшими. Пенсионеры часто являются активными, хорошо ухоженными и креативными людьми, а их работа в частных клиниках, гостиницах или салонах красоты может привлекать новых клиентов.

Но более широкая проблема на рынке труда в Украине охватывает не только пенсионеров. Молодые сотрудники также сталкиваются с дискриминацией из-за отсутствия опыта. Для некоторых работодателей "старость" наступает уже после 45-50 лет, как это часто отмечено в объявлениях о работе.

Эксперт рынка труда и исполнительный директор компании Talent Match, Наталья Слинько, раскрывает причины эйджизма на рынке труда. Во-первых, иногда пенсионерам может действительно не хватать определенных навыков, например, в работе с разными рабочими чатами. Однако эту проблему можно решить, организовав обучение в течение нескольких недель и уделив время для адаптации.

Вторая причина состоит в том, что молодым руководителям может быть сложнее управлять значительно старшими сотрудниками. Однако это возникает, если руководители не умеют четко поставить задачи, не имеют конкретных критериев для оценки эффективности и т. д. Если руководитель всегда пытается быть "умным в комнате", руководит в основном с помощью харизмы и авторитета, ему действительно может быть трудно. Однако в таком случае следует учить руководителя, а не делать эйджизм частью политики компании.

Источник: OBOZ.UA

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