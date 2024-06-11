Це стає проблемою особливо в умовах серйозного дефіциту кадрів, коли недостатньо працівників для виконання робіт.

Українське законодавство забороняє встановлювати обмеження за віком під час працевлаштування. Однак, незважаючи на це, багато компаній продовжують вказувати максимальний вік працівників "до 45 років". Це стає проблемою особливо в умовах серйозного дефіциту кадрів, коли недостатньо працівників для виконання робіт. Ейджизм порушує ситуацію, дискримінує широке коло населення, гальмує економічний розвиток та завдає збитків усім зацікавленим сторонам.

Журналісти здійснили дзвінки до декількох десятків роботодавців, які в оголошеннях вказали обмеження за віком. Це стосується пропозицій роботи для барменів, адміністраторів, майстрів, помічниць, продавців, операторів кол-центрів та інших посад. Деякі з них шукають співробітників, які не перевищують 30 років, включаючи готелі у Карпатах. Більшість роботодавців відмовилися коментувати цю тему.

Тим не менше, деякі компанії заявили, що помилково вказали вікові обмеження і фактично готові розглядати кандидатів будь-якого віку.

Ці уявлення залишаються застарілими. Пенсіонери часто є активними, добре доглянутими та креативними людьми, а їхня робота в приватних клініках, готелях чи салонах краси може залучати нових клієнтів.

Та ширша проблема на ринку праці в Україні охоплює не лише пенсіонерів. Молоді співробітники також стикаються з дискримінацією через нібито відсутність досвіду. Для деяких роботодавців "старість" настає вже після 45-50 років, як це часто зазначено в оголошеннях про роботу.

Експертка ринку праці та виконавчий директор компанії Talent Match, Наталія Слинько, розкриває причини ейджизму на ринку праці. По-перше, іноді пенсіонерам може дійсно бракувати певних навичок, наприклад, у роботі з різними робочими чатами. Однак цю проблему можна вирішити, організувавши навчання протягом кількох тижнів і надавши час для адаптації.

Друга причина полягає в тому, що молодим керівникам може бути складніше керувати значно старшими співробітниками. Однак це виникає, якщо керівники не вміють чітко поставити задачі, не мають конкретних критеріїв для оцінки ефективності і т. д. Якщо керівник завжди намагається бути "найрозумнішим у кімнаті", керує в основному за допомогою харизми та авторитету, йому дійсно може бути важко. Проте в такому випадку слід навчати керівника, а не робити ейджизм частиною політики компанії.

Джерело: OBOZ.UA

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