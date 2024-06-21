Украинские специалисты оперативно адаптируют свои беспилотники, чтобы избежать воздействия российских средств электронной борьбы, что делает Киев одной из ведущих "столиц дронов" за пределами Китая. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Сейчас дроны ежедневно пересекают линию фронта в Украине тысячи раз. Поддержка или нарушение их работы становится приоритетом для обеих сторон, поскольку это может обеспечить преимущество на поле боя. Электронная борьба направлена на глушение сигналов, передаваемых на дроны через радиочастоты, что блокирует команды оператора или данные для навигации беспилотника.

Дмитрий Шимкив, соучредитель AeroDrone, объясняет, что глушение сигналов подобно включению радиопередачи на старом приемнике, когда сигнал заглушается многочисленными помехами. Российские и украинские военные стараются заглушить дроны друг друга.

Украинские производители, однако, адаптируют свои дроны, чтобы избегать глушения российских РЭБ-средств. Например, компания ISR Defence обновила навигационное оборудование, антенны и способ передачи видео в своих беспилотниках, чтобы обходить частоты, на которые нацелена Россия. Другие производители делают своё оборудование более автономным, ограничивая информацию, которую дроны получают от спутников или операторов, что может быть заглушено.

Вадим Юник, соучредитель ISR, подчеркивает, что глушение со стороны россиян является критически важным фактором при создании беспилотников. Сегодня производители должны быстро вносить изменения в конструкцию дронов без обычного уровня исследований и разработок, присущего мирному времени.

Ключевым способом избежать помех является переход беспилотников на другую частоту, хотя враг может вскоре обнаружить и эту частоту, что подстегивает постоянную гонку по всему диапазону. Почти все транспортные средства, работающие на фронте, оборудованы средствами глушения против вражеских дронов. Эти устройства могут иметь различные формы, от простых антенн до ручного оружия, напоминающего футуристические винтовки.

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