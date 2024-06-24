Пекин не вмешивается во внутренние дела других стран, однако перспектива второго срока Байдена также вызывает беспокойство в Пекине.

Американская разведка сообщает, что Китай не отдает предпочтение ни одному из кандидатов на предстоящих президентских выборах в США, где ожидается противостояние между действующим президентом-демократом Джо Байденом и бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом.

Об этом пишет Bloomberg, отмечая, в Пекине и Вашингтоне считают, что отношения между двумя крупнейшими экономиками мира будут ухудшаться, несмотря на недавние усилия по преодолению разногласий на высоком уровне.

Эти оценки подтверждаются интервью с китайскими чиновниками, которые пожелали остаться анонимными. По их словам, в Пекине считают, что оба кандидата стремятся сдерживать Китай и препятствовать его развитию.

Ни один из кандидатов не является идеальным. Байден придерживается подхода времен холодной войны, тогда как Трамп, вероятно, введет санкции и тарифы против Китая в рамках своей политики 'Америка превыше всего', - заявил бывший китайский дипломат Гао Чжикай.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнгю, комментируя выборы в США, отметил, что Пекин не вмешивается во внутренние дела других стран. Однако перспектива второго срока Байдена также вызывает беспокойство в Пекине.

Американские и китайские чиновники отмечают, что основная тревога китайских политиков связана с возможным усилением региональных партнерств Байдена для противодействия влиянию Пекина. В последние четыре года Китай критиковал такие объединения, как QUAD (США, Австралия, Индия и Япония) и AUKUS (оборонный пакт между Австралией, Британией и США), утверждая, что эти альянсы направлены на сдерживание Китая.

"Байдену нужно будет учитывать мнение своих союзников, которые могут призывать к осторожности и умеренности, что может быть выгодно для Китая," - считает китайский ученый Цзя Цинго, член постоянного комитета высшего политического консультативного органа Пекина.

Американская разведка и сенаторы предупреждают, что такие страны, как Китай, могут попытаться повлиять на исход выборов в США. В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства попыток Китая вмешаться в голосование в этом году.

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