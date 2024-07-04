Политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, почему ситуация с энергоснабжением в Украине очень тяжелая.

Энергоснабжение безусловно вопрос стратегический для Украины, речь не про неудобства со светом - это водоснабжение и водоотведение.

Об этом Кирилл Сазонов сообщил в своем Телеграмм-канале.

"То есть риск эпидемий и вообще выживания в больших городах. Это вопрос работы предприятий, на которых держатся другие объекты критической инфраструктуры. И которые работают на украинскую экономику", - заявил Сазонов.

Наши энергетики делают все возможное и даже более, и виновник однозначно – россия - это их удары стали причиной проблем.

"Как военный я понимаю, что защитить ТЕС и ГЭС от ракет может только система ППО. Но к каждой станции батарею не поставишь, да и она е гарантирует стопроцентного «купола». И специалисты это понимали с самого начала. Вопрос – какие меры правительство и премьер принимали для предотвращения ситуации?", - задается вопросом доброволец ВСУ, ссылаясь на материал издания "РБК-Украина" о том, как готовились защищать украинскую энергосистему.

Военный пришел к выводу, что задача была провалена, больше всего пострадала маневровая мощность — электричество, которое производят теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали, их мощности сократились на 68%.

"Результата нет, энергетика в тяжелейшем кризисе, провалившие задачу чиновники гордо и красиво уходят либо продолжают работать. А спасение утопающих опять дело рук самих утопающих... От себя могу по-военному коротко резюмировать. Не справились? На выход! Как минимум с позором, а не к новым креслам и проектам", - заявил Кирилл Сазонов.

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