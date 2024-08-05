Некоторые поставщики утверждали, что Китай прекратит поставки не только этих, но и всех комплектующих для дронов.

Марина Безрукова, глава Агентства оборонных закупок во время интервью рассказала о важности дронов на фронте и ответила, почему ранее Минобороны не видело, насколько этот вопрос важен.



По ее словам, на протяжении всего 2022 года и большого числа 2023 года было лицо, которое сначала непублично, а затем публично убеждало Алексея Юрьевича Резникова покупать мавики.

В результате проведен ряд встреч, на которых были записаны пункты, что важно сделать не только с закупкой мавиков. К сожалению, после этого ничего не происходило, и летом 2023 было принято решение действовать публично. После полутора лет было решено выйти и описать для общества проблему не только с говорящими, но в целом с закупкой Минобороны технологий.

«Министерство обороны начало покупать мавики, поскольку был получен заказ от военных. Было много сопротивления по поводу покупки через Prozorro. Некоторые поставщики утверждали, что Китай прекратит поставки не только этих, но и всех комплектующих для дронов. Но удалось преодолеть эти трудности. Пришел заказ и на другие дроны, в частности Matrice, и они были куплены. Это было непросто, но удалось произвести закупку через Prozorro» - сообщила Безрукова.

По ее словам, также возникали проблемы с постановлением о закрытых закупках, однако они были решены. После утверждения постановления, на следующий день были объявлены торги, и поставщики, ранее отказывавшиеся, пришли на тендер. Цены были конкурентоспособными, и удалось заключить контракт на 18 000 говорящих, из которых уже около 11 000 поставлено военным.

«Закупки дронов, таких как мавики, так и других беспилотников, будут продолжаться в зависимости от заказов военных и бюджета. После пяти месяцев деятельности, Министерство обороны ограничено только заказом военных и бюджетом», - сообщила Безрукова.

Теперь, как известно, много внимания уделяется поддержке украинского производителя, привлекая партнеров к финансированию закупок украинских технологий. Бюджет не безлимитен и не покрывает все потребности Вооруженных сил, поэтому важно работать с партнерами и направлять все ресурсы в поддержку военных действий.

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