Надежд на то, что война в Украине может закончиться еще в 2024 уже ни у кого не осталось. Поэтому свои прогнозы украинские и западные эксперты уже делают о том, могут ли боевые действия в Украине закончиться в 2025 году.
Так, в НАТО считают, что война в Украине будет продолжаться и после 2025-го года. Более того, союзники Украины призывают готовиться к тому, что им нужно будет сосредоточиться на поддержке Украины в «долгосрочной перспективе».
Своим прогнозом относительно того, может ли закончиться война в Украине в 2025 году поделился и известный эксперт, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Закончится ли война в 2025 году.
Эксперт считает, что война в Украине не закончится и до конца 2025 года однако к этому времени у путинской армии может закончиться механизированный ресурс. По словам Коваленко, в конце 2025 года или начале 2026 года у российских оккупантов будет большой механизированный кризис. У врага не будет достаточно возможностей своим военно-промышленным комплексом компенсировать потери.
Эксперт подчеркивает, что человеческого ресурса у врага достаточно, а вот к «полноценному кризису» приведет именно отсутствие механизированной компоненты. Каждый месяц российские оккупанты теряют столько танков, сколько есть в среднестатистической африканской стране.
Добавим, что в украинской разведке также спрогнозировали, может ли закончиться война в Украине в 2025 году.
Закончится ли война в 2025 году.
По словам главы ГУР Кирилла Буданова, поток добровольцев для войны против Украины катастрофически уменьшается, поэтому враг столкнулся с кадровым недобором.
«Сейчас Минобороны РФ пытается исправить положение. Враг понимает — если продолжится затяжная война, то не позже, чем летом 2025 года, Россия столкнется с дилеммой: либо останавливать это все, либо объявлять повторную масштабную мобилизацию», — заявил Буданов.
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