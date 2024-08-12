Инновации, которые полностью меняют характер морской войны, не происходят каждый день.

Железные корпуса, паровые винты, авианосцы, управляемые ракеты, ядерные двигатели (основное влияние которых приходится на подводные лодки) — все это очевидные примеры, но скорость появления таких вещей замедлилась.

Морские беспилотники не являются фундаментальным изменением, как я объяснял на этих страницах на днях — практически нет разницы между роботизированным скоростным катером, нагруженным взрывчаткой, и катером, управляемым начинающим шахидом-мучеником.

Но иногда появляется что-то, что является одновременно и первым, и сюрпризом.

На этот раз это Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (PLAN), который придумал что-то новое.

Ранние спутниковые фотографии десантного вертолетоносца-штурмовика (LHA) типа 076 Yulan показывают, что он даже больше, чем LHA ВМС США America -класса: 50 000 тонн против 45 000.

Это самый большой десантный корабль в мире — больше, чем некоторые корабли, которые считаются полноценными авианосцами. Например, единственный французский авианосец Charles De Gaulle имеет водоизмещение 42 000 тонн.

Другое слово для «десантного десанта» — это, конечно, «вторжение» — слово, которое в наши дни часто встречается в одном предложении с «Тайванем». Тот факт, что Китай строит самый большой в мире корабль вторжения, определенно представляет интерес.

Но есть еще кое-что особенное в Type 076. На нем будет установлена ​​катапульта для запуска самолетов, вероятно, электромагнитная, похожая на те, что установлены на новом авианосце ВМС НОАК Fujian или на последнем американском авианосце Gerald R Ford.

Это интересное развитие событий, которое размывает ранее хорошо понятные границы между в целом небольшими кораблями авианосного типа, ориентированными на десантные операции, и более крупными, изысканными (и более дорогими) авианосцами, ориентированными на господство в воздухе и удары.

Источник: telegraph.

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