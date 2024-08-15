Украинская разведка эффективно выполняла свою работу и была осведомлена о развертывании российских войск перед возможной атакой.

Россия подготовила четыре плацдарма на границе с Украиной. Один из них находился под Белгородом, другой создавался напротив Богодухова на Белгородщине, третий – в районе Суджи Курской области, в направлении Сум.

Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины заметил, что также продолжалось накопление сил в районе Климово и Клинцов Брянской области, где располагались старый аэродром и новая российская база. От этого района до Черниговщины – около 50 километров.

"Украинские войска сосредоточились на границе для предотвращения возможных боевых действий, которые могли бы быть подготовлены противником. Основной задачей украинских сил было прикрытие Сум, для чего были проведены фортификационные работы, созданы несколько линий обороны и переброшены части бригад для защиты города" - рассказал Свитан.

Эксперт также добавил, украинская разведка эффективно выполняла свою работу и была осведомлена о развертывании российских войск перед возможной атакой на Сумы. Используя этот момент, ВСУ усилили свои позиции и вошли на российскую территорию с целью ликвидации угрозы со стороны российской группировки, которая угрожала Сумам.

Ранее Свитан поделился, что открытие фронта в Курсой области позволит избежать размещения мин на территории Украины и перенести бои вглубь России. Сейчас активно ведутся действия по выравниванию линии фронта, и возможно, что линия боевых действий будет постепенно расширяться, охватывая всё новые российские регионы, такие как Воронежская и Ростовская области.

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