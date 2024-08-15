Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что успешные украинские атаки по российским аэродромам откладывают месть кремля за Курщину, возможно, ее и не будет.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Момент упущен для так называемой мести, столько уже длится успешная операция украинских Сил обороны в Курской области, наступление продолжается. путин ничего не сделал, то есть он выглядит слабым. путин в этой ситуации выглядит очень слабым, неуверенным. Это, я думаю, видит его окружение в кремле, это все чувствуют», - подчеркивает Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, Украина в последнее время успешно наносит удары по российским аэродромам и авиабазам, поражает стратегическую авиацию врага, радары и не только благодаря дронам ГУР. Это все, объясняет эксперт, лишает возможностей россию нанести этот удар или же как минимум серьезно откладывает его и создает препятствия.

Так что, констатирует он, ВСУ точно не сидят сложа руки, они успешно работают над тем, чтобы снизить потенциал врага атаковать нашу страну. К тому же, добавляет эксперт, мы видим, как россияне все больше и больше снимают эти видео, где кричат, что что-то летит, война пришла к ним.

«Да, война пришла. Война пришла с того момента, когда путин решил совершить агрессивное неоправданное вторжение в Украину, начал войну, так называемое «сво». И вот «сво» возвращается в россию на полную катушку. А дальше будет еще больше. И индикатором этого является то, что россия уже вводит режим усиленной защиты и безопасности в москве, опасаясь ДРГ», - отмечает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Ланг рассказала, что произойдет в Курской области: «Это уже неизбежный момент».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко назвал операцию ВСУ на Курщине удачной переговорной позицией.