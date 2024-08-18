Политический аналитик Александр Новохатский заявил, что в 2023 году мы доверились генералам НАТО, а в этом действовали сами, поэтому и застали россию врасплох своим наступлением на Курщину.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По мнению эксперта, то, что Запад не ожидал от Украины такой успешной операции на Курщине, - это проблема Запада, и эти проблем у него системные, именно и они привели к провалу контрнаступления 2023 года. Как он утверждает Залужный тогда погорел на том, что доверил планирование операции НАТОвским офицерам и генералам, которые никогда даже не представляли себе, что такое россия и как с ней воевать.

«Несмотря на то, что блок НАТО был создан для того, чтобы, грубо говоря, воевать, или обеспечивать некую военную угрозу, или сдерживание военного потенциала Советского Союза, на самом деле последние 40-50 лет даже не задумывался, как, какими методами воевать с россией. А с российской армией воевать очень просто – именно рейдовые мероприятиями, которые показали свою успешность еще в феврале-мае в начале вторжения», - объясняет Александр Новохатский.

Попутно он вспоминает один пример: одна из самооборон буквально на второй-третий день полномасштабного вторжения наладила рейдовые мероприятия, после чего у них появилось и оружие, и боеприпасы, и тяжелые средства поражения, и на Гостомельском направлении ониочень эффективно давили попытки наступления на Киев.

«Главная проблема российской армии – это тыловое обеспечение, полный бардак в режимных мероприятиях, неумение работать с тыловыми и обеспечивающими подразделениями, и военная логистика. Вот это их слабое место, по которому сам Бог велел работать рейдовыми мероприятиями, агентурно-диверсионными группами, специализированными группами, ССО», - рассказывает Александр Новохатский.

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