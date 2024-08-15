Військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що успішні українські атаки по російських аеродромах відтерміновують помсту кремля за Курщину, можливо, її і не буде.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Момент упущено для так званої помсти, стільки вже триває успішна операція українських Сил оборони у Курській області, наступ продовжується. путін нічого не зробив, тобто він виглядає слабким. путін у цій ситуації виглядає дуже слабким, невпевненим. Це, я думаю, бачить його оточення у кремлі, це всі відчувають», - підкреслює Олександр Мусієнко.

До того ж, додає він, Україна останнім часом успішно завдає ударів по російських аеродромах та авіабазах, вражає стратегічну авіацію ворога, радари і не тільки завдяки дронам ГУР. Це все, пояснює експерт, позбавляє можливостей росію завдати цей удар або ж як мінімум серйозно відтерміновує його і створює перешкоди.

Так що, констатує він, ЗСУ точно не сидять склавши руки, вони успішно працюють над тим, щоб зменшити потенціал ворога атакувати нашу країну. До того ж, додає експерт, ми бачимо, як росіяни все більше і більше знімають ці відео, де кричать, що щось летить, що війна прийшла до них.

«Так, війна прийшла. Війна прийшла з того моменту, коли путін вирішив здійснити агресивне невиправдане вторгнення в Україну, почав війну, так зване «сво». І от «сво» повертається до росії на повну катушку. А далі буде ще більше. І індикатором цього є те, що росія вже вводить режим посиленого захисту і безпеки у москві, остерігаючись ДРГ», - зазначає Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Ланг розповіла, що станеться у Курській області: «Це вже неминучий момент».

Також Politeka писала про те, що Мусієнко назвав операція ЗСУ на Курщині вдалою переговорною позицією.