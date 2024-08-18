Политолог Андрей Золотарев заявил, что в ответ на операцию ВСУ на Курщине россия может не только ракетами ударить по Украине, но и подготовить ловушку на фронте.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает гость программы, пусть у нас и говорят, что это ИПСО, но авторитетные, уважаемые европейские, американские издания подхватывают эту тему, что будет мощный ракетный удар со стороны рф в ответ за Курщину по Киеву там, где у нас сидит власть, хотя и они слишком нагнетают. По его мнению, это в общем очевидно, вероятность есть и игнорировать тревогу не стоит.

«Но это отнюдь не означает, что такой удар будет нанесен сегодня, завтра. Вероятность высокая, но за десятки сел в Курской области наносить удар по центру Киева… Причем понятно, что Киев прикрывается ПВО как никакой другой город в Украине. И эффективность этого удара тоже может оказаться весьма сомнительной. Поэтому не факт. Особенно когда все прокричали «Волки! Волки!», не факт, что волки появятся», - рассуждает Андрей Золотарев.

По мнению эксперта, тут надо бояться ответного хода российского Генштаба, ведь надо понимать, что противник уже не тот, что был в марте 2022 года, когда в течение месяца все делали по шаблону, он адаптируется к действиям ВСУ. А действуем мы на Курщине, рассказывает он, маневренными группами, 2-3 машинами.

«ДРГ, маневренные группы, но к этому быстро адаптируются. Тем более, что, как мы видим, первые дни, когда удалось вырубить средства контроля, то есть российские беспилотники, системы связи, противник адаптировался. То есть адаптируется он к этой тактике. Значит другой вариант – окапываться», - заключает Андрей Золотарев.

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