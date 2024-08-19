Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

По словам эксперта, 6 августа еще события на Курщине выглядели как очередной рейд российских группировок, если не «РДК», то Легион «Свобода России», ведь у нас была принципиальная позиция, что рейды в россию проводят сами россияне, которые хотят сбросить путина и донести правду до своих соотечественников. Однако, констатирует он, далее стало ясно, что это ВСУ, и масштабы совсем другие.

«Фактически это попытка пойти ва-банк и просто полностью перетасовать карты. Потому что понятно, что, с одной стороны, ситуация очень сложная для нас на Донбассе, россияне там давят в направлении Покровска в частности, идут, хоть понемногу, но без остановки. Но, учитывая сложность этой ситуации, действительно наше военно-политическое руководство решило открыть еще один фронт, но уже в самой россии», – комментирует Андрей Миселюк.

Также он отмечает, что благодаря информационной тишине в преддверии начала операции нам удалось застать россиян врасплох, они были не готовы к наступлению ВСУ на Курщину. Кстати, добавляет эксперт, они до сих пор не выстроили эффективную структуру, способную в режиме реального времени координировать усилия и Росгвардии, и российской армии, и пограничных войск.

«То есть мы видим, что та вертикаль, которую создал путин, оказалась эффективной только тогда, когда спокойная ситуация, когда нет форс-мажоров. А когда с форс-мажором столкнулись, то видим, что даже они не готовы реагировать так, как это положено», - объясняет Андрей Миселюк.

Как сообщала Politeka, Новохатский заявил, что с российской армией воевать очень просто – именно рейдовые мероприятиями.

Также Politeka писала о том, что Золотарев рассказал, какой будет месть путина за Курск.