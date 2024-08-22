Политик и государственный деятель Олесь Доний объяснил, что свой язык мы уже сохранили, чего не удалось многим народам, а дальше следует изучать и другие, чтобы входить в международную конкуренцию.

Политик и государственный деятель Олесь Доний объяснил, что свой язык мы уже сохранили, чего не удалось многим народам, а дальше следует изучать и другие, чтобы входить в международную конкуренцию.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По мнению гостя программы, если бы Украина обрела независимость лет 200 назад, то у нас проходила бы такая же британизация, как сейчас в скандинавских странах, где уровень знания английского колоссальный, почти тотальный, и на английский значительно переходят медиа. Ирландия, отмечает он, добыла в борьбе независимость раньше, но потеряла свой ирландский язык фактически.

«Ежегодно в мире вымирают несколько десятков языков, ежегодно. Это небольшие языки в странах Азии, Африки, Латинской Америки, если брать индейские языки. Можно предполагать, что за 1000 лет останется 3 языка, за которыми еще стоят религиозно-нравственные системы. Ну, скажем, английский, арабский и китайский в теории. А может, нет, мы не знаем, может быть 1, может быть 25», - рассуждает Олесь Доний.

К счастью, констатирует он, Украине удалось завоевать независимость, когда украинский язык еще не умер, хотя даже при таких условиях за независимость мы бы боролись все равно, потому что у нас гораздо большее влечение к независимости, чем к языку. Например, вспоминает эксперт, в 1980-х годах многие борцы за независимость, как и он сам, только изучали украинский, потому что до этого находились в русскоязычном окружении.

«Важно что? Важно уважение к собственной культуре как к собственному дому, как к родным. Мы же маму любим не потому, что она самая красивая в мире, а потому, что она родная, потому, что она мама. В то же время мы можем изучать красоту в университетах, по книгам, то есть мы не зацикливаемся только в пределах собственного дома и собственной семьи, а стараемся еще дальше учиться. Чем больше мы будем учиться, тем больше мы будем как нация входить в международный контекст и, соответственно, входить в международную конкуренцию. А знание языков – это конкурентное преимущество», – объясняет Олесь Доний.

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