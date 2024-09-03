Бой за Покровск, который может стать генеральным и последним в рамках русского наступления этой осенью, ожидается уже во второй половине сентября.

Об этом в эфире Радио НВ заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что ситуация на Покровском направлении и так крайне напряженная, бои идут сложные и напряженные.

«Все ведет к общему масштабному бою за Покровск. Это может произойти во второй половине сентября. Я думаю, что это сражение станет последним для русских войск в рамках их наступательной кампании, продолжающейся уже год и началось с боев за Авдеевку", - подчеркнул Мусиенко.

Эксперт призвал не рассматривать отвод ВСУ с отдельных позиций под Покровском как катастрофу, отметив, что это тактический маневр для сохранения боеспособности украинских подразделений. По его словам, сейчас идет отход к главной линии обороны, которой станет Покровск.

"Этот бой начнется в ближайшие недели, и он будет решающим для обеих сторон. Шансы отразить атаки есть, хотя бои будут тяжелыми", - добавил Мусиенко.

Напомним, ситуация на Покровском направлении остается крайне сложной. 1 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский отметил, что командование принимает решения без промедления. По данным Forbes, Россия намерена выйти на важные линии снабжения в сентябре, однако британская разведка прогнозирует, что темпы наступления могут замедлиться после входа в населенные пункты под Покровском.



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