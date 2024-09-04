По словам офицера бригады Александра Рясного, в направлении Селидового, Мирнограда и Покровска оккупанты пытаются занять выгодные позиции и вытеснить украинские силы.

Обильный отмечает, что россияне имеют многочисленное преимущество в людях — местами в десятикратном размере. Они постоянно забрасывают в бой резервы, однако технику используют гораздо меньше, чем раньше. Основная тактика заключается в штурмах малыми пехотными группами, наступающими "накатами", один за другим, под огневым контролем артиллерии и авиации. Они постоянно ищут слабые места украинской обороны и пытаются выйти в тыл ВСУ.

Обильный описал российское наступление как "непрерывный поток", который трудно остановить: "Останавливаем в одном месте - он течет в другое. И так со всех сторон".

Он добавил, что у российских окупантов наблюдаются проблемы со связью: пленные часто даже не знали, в каком направлении двигаются, потому что теряли связь со своими командирами.

В то же время, офицер предостерегает от недооценки врага: россияне продолжают развивать технологии связи, дронов и FPV. По его словам, противник "очень сильный и серьезный", и противостоять ему очень сложно.

Украинские защитники используют все возможные силы и средства для сдерживания штурмов, в частности, инженерные заграждения, минирование, артиллерию и авиацию. Обильный подчеркивает, что наибольший удар удерживает украинская пехота, непрерывно отражающая атаки, часто не имея возможности измениться или отдохнуть. Ситуация остается крайне сложной, однако украинские военные продолжают сопротивляться и сдерживать врага.



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