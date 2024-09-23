Этот рецепт позволит вам создать насыщенный, пряный соус, который станет идеальным дополнением к мясу, шашлыку или даже обычным сосискам. Это, без сомнений, идеальный кетчуп на зиму, так что переходим к секретам приготовления.

Ингредиенты:

Спелые и сладкие помидоры (лучше сорта "Сливка")

Яблоки (самые сладкие, которые только можно найти)

Лук (белый, обычный репчатый)

Чеснок

Перец чили (острый и горький)

Смесь перцев: лавровый лист, душистый перец, черный, белый, розовый, сычуаньский перец.

Соль

Сахар (по желанию)

Для начала подготовьте помидоры. Выбирайте спелые, сладкие плоды. Взбейте их в блендере до однородной массы.

Получившуюся томатную массу процедите через широкое сито, чтобы удалить кожуры и косточки. Используйте черпак для более эффективного протирания. Процеженный сок томатный перелейте в кастрюлю и варите на медленном огне, пока он не уменьшится в объеме вдвое.

При варке сока подготовьте яблочное пюре и лук. Нарежьте яблоки вместе с кожурой, удалив только сердцевину. Сварите их в мягкое состояние. Лук измельчите до пюреобразной консистенции. Добавьте эти ингредиенты к томатному соку – они будут служить естественными сгустителями благодаря высокому содержанию пектина.

Добавьте в кетчуп чеснок, острый перец и другие специи по вкусу. Сформуйте из марли или бинта мешочек со смесью перцев (лавровый лист, душистый перец, черный, белый, розовый, сычуаньский) и поместите его в кастрюлю. Варите кетчуп еще 20 минут, периодически помешивая.

Добавьте соль и сахар по вкусу. Взбить готовый кетчуп в блендере до однородной консистенции, после чего еще раз доведите до кипения.

Разлейте готовый кетчуп по стерилизованным банкам, закройте крышками и оставьте перевернутым вверх дном для охлаждения. Храните кетчуп в холодильнике, поскольку он не содержит консервантов.

Татьяна Литвинова также рассказала об истории кетчупа, отметив, что слово "кетчуп" происходит из Китая, где существует подобный соус, известный как "ке-цуп". Сначала британцы попытались повторить этот рецепт у себя дома, но на его основе создали совершенно новый соус – ставший популярным во всем мире кетчуп. Попытайтесь приготовить этот рецепт и добавьте его к вашему домашнему меню!

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