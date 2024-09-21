Аджика из помидоров станет идеальным дополнением к любому блюду. Лиза Глинская предлагает простой рецепт, на который требуется минимум времени и затрат.

Необходимые ингредиенты:

1 кг томатов (вес без кожуры и семян)

1 кг болгарского перца (вес без кожуры и семян)

100 г чеснока (примерно 4 средние головки)

100 г перца чили (примерно 6 шт.)

20 г соли (1 ст. л. без горки)

20 г сахара (1 ст. л. без горки)

80 мл уксуса (9%) (5 ст. л. +1 ч. л.)

Сначала тщательно промойте болгарский перец и томаты. Нарежьте их на кусочки, удалив все излишние части. Будьте внимательны – вес перца и томатов указан без семян и кожуры.

Очистите чеснок, разрежьте каждый зубчик вдоль и удалите серединку. Если хотите контролировать остроту аджики, можно добавлять больше или меньше чеснока и перца по вкусу.

Нарежьте перец чили на мелкие кусочки. Используя мясорубку или блендер, размельчите все подготовленные ингредиенты до однородной массы.

Перелейте получившуюся массу в миску. Добавьте соль, сахар и уксус. Хорошо размешайте, чтобы соль и сахар полностью растворились в жидкости.

С помощью ложки снимите образовавшуюся на поверхности смеси пенку.

Разлейте готовую аджику по стерилизованным банкам и закройте крышками. Такая аджика из помидоров может храниться в холодильнике до 1 года.

Аджика из помидоров станет идеальным дополнением к мясу, овощам или даже в качестве соуса для пасты. Готовьте с удовольствием и экспериментируйте с уровнем остроты, чтобы обрести свой идеальный вкус!

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