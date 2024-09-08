Бои за Часов Яр на востоке Украины продолжаются, и ситуация в городе остается напряженной.

Как отмечает пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Эспрессо", российские оккупанты продолжают штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины, пытаясь пробиться через канал Северский Донец, обеспечивающий надежную защиту украинским позициям.

Полухин объясняет, что русские силы регулярно проводят атаки небольшими пехотными группами, иногда усиливая их техникой. Несмотря на эти усилия, ВСУ успешно удерживают свои позиции благодаря мощным оборонительным укреплениям и активному использованию дронов для доставки запасов.

Важной проблемой для русской армии есть то, что им сложно штурмовать город. Полухин отметил, что переправы, такие как Калиновка и Клищиевка, затрудняют продвижение российской техники. Кроме того, разрушение в микрорайоне Новый ограничивает возможности окупантов для безопасного расположения техники и проведения механизированных атак.

Несмотря на постоянные атаки, российские войска не смогли захватить Часовой Яр полностью. В настоящее время они контролируют около 10% территории города, а интенсивность атак колеблется от 5 до 20 раз в день.

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