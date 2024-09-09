Российские войска временно приостановили наступательные действия в направлении Покровска, хотя это направление остается одним из наиболее рискованных на фронте.

Сейчас оккупанты готовятся к главной битве за Покровск, которая может состояться осенью. Об этом рассказал бывший пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владимир Селезнев.



Эксперт отмечает, что за последнее время оккупанты захватили несколько населенных пунктов в Донецкой области и приблизились к Торецку. Селезнев подчеркнул, что в последние дни враг остановил продвижение в сторону Покровска, но в то же время пытается расширить фланги. оккупанты стремятся закрепиться на позициях и готовятся к возможным атакам.

"Курский прорыв пока не привел к значительным изменениям на фронте, но ситуация остается напряженной", - подчеркнул он.

На фоне сообщений о передислокации украинских сил по другим направлениям выросли опасения, что украинская армия могла ослабить свои позиции в Донецкой области. Однако, по словам Селезнева, эти изменения касаются не боевых частей, а проходивших восстановление военных.

Эксперт также обратил внимание на прогнозы начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который в начале августа заявил, что российское наступление затягивается и может занять еще полтора-два месяца. Если эти прогнозы сбудутся, к началу октября оккупанты исчерпают свои ресурсы, и тогда откроется возможность для контрнаступления ВСУ.

"Как мы воспользуемся этим окном возможностей, зависит от поддержки западных партнеров", — добавил Селезнев, отметив, что в настоящее время особо отрадных новостей нет.

Таким образом, ситуация на фронте остается непредсказуемой и дальнейшее развитие событий зависит от многих факторов, включая международную поддержку и возможные изменения в стратегии обеих сторон.



Источник: РБК.

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