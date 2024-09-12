Украинские силы обороны имеют новую возможность сковывать крупные подразделения русской армии на Курском направлении.



Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Курская операция, как отмечает Свитан, создала новый Северный фронт, изменивший архитектуру боевых действий.

"Мы наконец-то развернулись в сторону противника, теперь у нас фронт Северный. Таким он и должен быть", — подчеркивает эксперт.

По его словам, теперь дальнейшее развитие событий в Курской области будет зависеть от того, сколько сил российское командование перекинет для противодействия украинскому наступлению. Эксперт считает, что Курская операция может перейти из фазы контроля над территорией в фазу сковывания российских войск.

"Мы свяжем сотни тысяч их войск", - отмечает Свитан.

Он также отмечает, что для достижения успеха украинские силы должны продолжать наносить удары в сторону Москвы, чтобы еще больше дезориентировать противника.

Свитан считает, что дальнейшие шаги ВСУ на Курске могут не только значительно изменить ситуацию на поле боя, но и повлиять на стратегические позиции России.

К слову, ранее британский эксперт по военной стратегии Мэтью Севилл также говорил, что содержание территории в Курской области позволит Украине "обескровить" российские силы, втянув их в затяжную и изнурительную борьбу. Однако Севилл предостерегает, что для этого Украина должна очень быстро создать эффективную оборону, что является трудной задачей, особенно под обстрелами.

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