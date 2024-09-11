На Кураховском направлении ситуация становится все более сложной, и, вероятно, нашим подразделениям придется отойти с некоторых позиций во избежание окружения. Такое мнение в эфире "24 канала" высказал военный эксперт Сергей Грабский.

Россияне прорвались в направлении населенных пунктов Мемрик и Украиск, выйдя в поселок Горняк. Это позволило им перерезать удерживаемые украинскими силами коммуникации на левом берегу реки Волча, вблизи сел Галицыновка, Желание Первое, Желательное Второе и Звездное. Оккупанты также продвинулись в направлении Красногоровки и Кураховки, создавая угрозу полуокружения.

"Силы обороны Украины, скорее всего, будут вынуждены отойти к новым позициям – Украинский, Горняк, Кураховка, чтобы избежать окружения", – отметил Грабский.

Россияне действуют сознательно, пытаясь продолжить операцию вокруг Покровска и выровнять фланги для дальнейшего наступления. Даже в случае ухода украинских сил, бои за Покровск не завершатся. оккупанты будут пытаться использовать это время для продвижения своих позиций в районе Покровска.

"Это займет некоторое время, и мы не потеряем его зря. Украинские войска будут делать все возможное, чтобы усилить наши контингенты в этом направлении", – подчеркивает Грабский.

На данный момент, по его словам, не видно никаких признаков, что бои за Покровск могут вскоре закончиться. Противник продолжает пытаться укрепить свои позиции и создать дополнительные угрозы для украинских защитников, однако ВСУ готовы действовать решительно и не разрешить россиянам достичь своих целей.

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.