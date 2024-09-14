У Украины есть шансы заставить россию капитулировать уже этой осенью. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По его словам, российское руководство вряд ли согласится на условия президента Владимира Зеленского, но для достижения мира есть другой путь – не дипломатический.
"Россию можно заставить капитулировать, если произойдет что-то неожиданное, например, открытие нового фронта при поддержке союзников Украины. Однако этот план кажется маловероятным", - отмечает Коваленко.
Он считает, что лучшей стратегией для Украины было бы нанести россии такое поражение, от которого она не смогла бы оправиться. Один из вариантов — прорыв украинских войск в Крым и оцепление большого количества российских войск на левобережной части Херсонской области. Это привело бы к изоляции полуострова и уничтожению логистики, что явилось бы серьезным ударом для россии.
Однако возникает вопрос, способна ли Украина открыть и удерживать еще один фронт. Как показала продолжающаяся уже больше месяца операция ВСУ в Курской области, россия перебросила туда часть войск из Украины. По словам Владимира Зеленского, в Курск было перемещено 60 тысяч российских военных.
На фоне этих событий, российский диктатор путин поручил военно-политическому руководству уволить Курскую область до 1 октября, не снимая при этом сил по ключевым направлениям в Украине. Но пока эта задача остается под вопросом из-за низкой подготовки российских подразделений.
Александр Коваленко считает, что ключевым элементом в этом противостоянии есть сохранение темпов украинского наступления и готовность к неожиданным маневрам, которые могут существенно изменить ситуацию на фронте.
Источник: РБК-Украина
Последние новости Украины:
Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.
Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.
Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.