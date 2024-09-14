Российская армия уже истощена и не может вести боевые действия на том же уровне, что и в 2022-2023 годах.

У Украины есть шансы заставить россию капитулировать уже этой осенью. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, российское руководство вряд ли согласится на условия президента Владимира Зеленского, но для достижения мира есть другой путь – не дипломатический.

"Россию можно заставить капитулировать, если произойдет что-то неожиданное, например, открытие нового фронта при поддержке союзников Украины. Однако этот план кажется маловероятным", - отмечает Коваленко.

Он считает, что лучшей стратегией для Украины было бы нанести россии такое поражение, от которого она не смогла бы оправиться. Один из вариантов — прорыв украинских войск в Крым и оцепление большого количества российских войск на левобережной части Херсонской области. Это привело бы к изоляции полуострова и уничтожению логистики, что явилось бы серьезным ударом для россии.

Однако возникает вопрос, способна ли Украина открыть и удерживать еще один фронт. Как показала продолжающаяся уже больше месяца операция ВСУ в Курской области, россия перебросила туда часть войск из Украины. По словам Владимира Зеленского, в Курск было перемещено 60 тысяч российских военных.

На фоне этих событий, российский диктатор путин поручил военно-политическому руководству уволить Курскую область до 1 октября, не снимая при этом сил по ключевым направлениям в Украине. Но пока эта задача остается под вопросом из-за низкой подготовки российских подразделений.

Александр Коваленко считает, что ключевым элементом в этом противостоянии есть сохранение темпов украинского наступления и готовность к неожиданным маневрам, которые могут существенно изменить ситуацию на фронте.

Источник: РБК-Украина

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