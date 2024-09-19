Ей грозит до восьми лет заключения, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В суд подали обвинительный акт против директора частного предприятия - его обвиняют в финансировании действий, направленных на изменение границ государственной границы Украины, что противоречит Конституции Украины.

Подробности сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры. Ее не замучила совесть.

Следствие установило, что после полномасштабного вторжения рф в Украину директор одного из частных предприятий в Харькове продолжила сотрудничать с российской компанией, несмотря на законодательные ограничения.

Она продолжила вести дела с бизнес-партнером из Москвы, и, понимая, что прямые финансовые переводы невозможны, привлекла посредников. Этими посредниками стали ее знакомые с временно оккупированных территорий, которые имели возможность осуществлять денежные операции в россии без помех.

С мая 2022 по апрель 2024 года женщина переводила деньги на карточки посредников, которые, в свою очередь, осуществляли переводы на счет бизнес-партнера в Москве.

Этот партнер использовал эти средства для уплаты налогов в российский бюджет, что способствовало финансированию предприятия военно-промышленного комплекса россии. Важно, что именно эти предприятия производят ракеты, по которым регулярно обстреливается Украина.

Дело женщины, обвиняемой в финансировании действий, нарушающих Конституцию Украины, будет рассматривать Коминтерновский районный суд Харькова. Ей грозит до восьми лет заключения, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискация имущества.

Досудебное расследование проводилось отделом полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 по оперативному сопровождению Управления СБУ в Харьковской области.

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