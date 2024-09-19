По информации следствия, для обеспечения военных частей, базирующихся на Прикарпатье, Минобороны заключило ряд договоров с этим мужчиной.

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали предпринимателя, которому выдвинули подозрения в служебном подлоге, мошенничестве и отмывании денег.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

По информации следствия, для обеспечения военных частей, базирующихся на Прикарпатье, Минобороны заключило ряд договоров на поставку сливочного масла. Однако вместо этого подрядчик продал опасный для здоровья дешевый спрэд с пальмовым маслом.

«Между оборонным ведомством и несколькими коммерческими структурами заключены договоры на поставку сливочного масла для воинских частей, расположенных в Ивано-Франковской области, на общую сумму 10 млн. грн. Только по одному из договоров, заключенным с принадлежащей депутату Киевсовета компанией сумма ущерба составляет почти 580 тыс. грн», – сообщают в полиции.

Подозреваемый предприниматель мог легализовать средства и оказывать финансовую помощь разным субъектам хозяйствования без фактического возврата денег.

Полицейские провели обыски в офисах поставщиков и по месту жительства причастных лиц, в результате чего задержали одного из руководителей предприятия, которое должно было поставлять масло. Ему выдвинули подозрения по трем статьям:

служебный подлог (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК);

мошенничество (ч. 4 ст. 190 УК);

отмывание денег, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209 УКУ).

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вскоре суд решит о мере пресечения.

Полиция не раскрывает имена компаний, поставлявших дешевый спрэд, однако в судебном реестре есть решения, связанные с делом. В частности, в постановлении об аресте имущества за май 2024 отмечается, что должностные лица ООО «Архимагир» и ООО «Атомсервис» заключали ряд договоров с МО Украины и поставляли сливочное масло в течение 2023 года, но продукты не отвечали требованиям государственного стандарта.

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