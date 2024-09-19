11 сентября рф начала контрнаступление в Курской области, заявив, что им удалось отразить в ВСУ около 63 квадратных километров территории, однако в настоящее время эксперты ставят под сомнение успех российской операции.

Украинские силы обороны продолжают успешно действовать в Курской области, совершая прорыв в тыл врага.

Об этом ассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он считает, что одной из задач нового наступления является разрезание вражеской группировки и создание дополнительных проблем для российской армии с южного направления.

Основной целью сделки является не просто огневое влияние, а вытеснение российских сил с занимаемой территории. Мусиенко отметил, что контроль ВСУ над рекой Сейм значительно усложняет логистику врага и опрокидывание подкреплений. Это создает предпосылки для того, чтобы Украина взяла под контроль весь плацдарм, где российские войска ранее добились частичного успеха.

Эксперт также отметил возможность достижения минимальной цели операции — оттягивание российских сил из района Корневого. Это поможет ослабить давление на украинские позиции и не позволит врагу совершить стремительный прорыв в других направлениях. Украинские войска продолжают создавать новые точки напряжения, в частности, в районе Веселого, что свидетельствует о достаточном ресурсе для дальнейших действий.

Операция в Курской области заставляет российское командование перебрасывать подразделения по другим направлениям, что значительно ослабляет их позиции в Украине. Как отметил Мусиенко, даже без масштабного прорыва удержания и сковывания противника является выгодной тактикой для Украины. Однако пока рано оценивать, снизит ли это темпы российского наступления в Донецкой области.

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