Харьков под российским флагом останется только в ее мыслях, а в реальности фигурантке максимально грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры 36-летней женщине выдвинуто подозрение в оправдывании вооруженной агрессии рф против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Следствие установило, что безработная жительница города Люботин, имея много свободного времени, активно распространяла прокремлевские нарративы в интернете. Она систематически оставляла комментарии в одной из пророссийских групп в мессенджере Telegram.

В частности, женщина призвала к ракетным ударам по зданиям государственных органов в Украине, а также заявляла, что "Харьков рано или поздно будет под РФ". Большинство ее комментариев было направлено против украинских защитников, где она систематически унижала Силы обороны и желала им смерти.

Кроме того, она обвинила харьковские власти в распространении информации о заминировании одного из местных кладбищ, считая это фейком. Женщина использовала циничные слова, описывая могилы украинских бойцов.

Правоохранители разоблачили женщину. Харьков под российским флагом останется только в ее воображении, ведь ей грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Своей вины она не чувствует и во время обысков вела себя вызывающе.

Досудебное расследование проводит следственное отделение полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области, а оперативное сопровождение обеспечивает Управление СБУ в Харьковской области.

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