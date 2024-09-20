Ароматная цветная капуста с чесноком и сыром послужит лучшим дополнением к гарниру.

Если ваши дети не сильно любят овощи или капусту, есть вариант ее приготовления, который поможет вам приучить детей есть блюда без трудностей.

Цветную капусту можно щедро приправить самыми разными травами, которые вам больше всего нравятся, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

1 цветная капуста

70 мл масла (оливковое или подсолнечное)

1/3 ч.л. соли

1/4 ч.л. черного перца

1 ч.л. орегано (или итальянских трав)

1 ч.л. паприки

3 зубчика чеснока

~30 г пармезана

Немного панировочных сухарей

Сметана для подачи

Приготовление:

Очистите цветную капусту, подрежьте ножку. Отварите её в подсоленной кипящей воде в течение 10 минут.

В небольшой миске смешайте масло, соль, перец, орегано, натёртый чеснок и паприку. Переложите отваренную капусту в форму для запекания.

Обмажьте её смесью специй и посыпьте панировочными сухарями. Запекайте в духовке при температуре 220°C в течение 20 минут.

Достаньте готовую капусту и посыпьте её натёртым пармезаном. Подавайте со сметаной.

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