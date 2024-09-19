Рулетики из баклажанов – очень простая в приготовлении и вкусная закуска, которая подойдет даже для праздничного стола, и этот рецепт без майонеза, поэтому еще и полезная.

Рецептом аппетитных баклажановых рулетиков с орехами и чесноком поделилась украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан на своей странице в Instagram.

"Классная закуска на праздничный стол. Но, если честно, я люблю наслаждаться такими рулетиками, не дожидаясь праздника", – рассказала блогерка.

Для приготовления баклажановых рулетиков с орехами и чесноком нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны – 2 шт. среднего размера

грецкие орехи – 70 г

чеснок – 1 зубчик

петрушка – небольшой пучок

соль – по вкусу

растительное масло для обжаривания

Баклажаны моем, отрезаем хвостики с обеих сторон и нарезаем вдоль тоненькими слайсами. Складываем нарезанные баклажаны в миску, подсаливаем и оставляем на пол часа, чтобы из них вышла лишняя жидкость и горечь.

После этого слайсы баклажана просушиваем от жидкости бумажными полотенцами и обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистости с обеих сторон. Обжаренные баклажаны выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Чтобы приготовить начинку, в блендере перебиваем до однородности грецкие орехи, чеснок и петрушку. Начинку пробуем по вкусу и по желанию добавляем соль. Еще вкуснее будет, если использовать обжаренные грецкие орехи.

На обжаренный слайс баклажана выкладываем одну чайную ложку начинки и заворачиваем в рулетик. Так же формируем остальные баклажановые рулетики – и наша закуска готова.

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