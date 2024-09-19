Рецептом аппетитных баклажановых рулетиков с орехами и чесноком поделилась украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан на своей странице в Instagram.
"Классная закуска на праздничный стол. Но, если честно, я люблю наслаждаться такими рулетиками, не дожидаясь праздника", – рассказала блогерка.
Для приготовления баклажановых рулетиков с орехами и чесноком нам понадобятся следующие ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт. среднего размера
- грецкие орехи – 70 г
- чеснок – 1 зубчик
- петрушка – небольшой пучок
- соль – по вкусу
- растительное масло для обжаривания
Баклажаны моем, отрезаем хвостики с обеих сторон и нарезаем вдоль тоненькими слайсами. Складываем нарезанные баклажаны в миску, подсаливаем и оставляем на пол часа, чтобы из них вышла лишняя жидкость и горечь.
После этого слайсы баклажана просушиваем от жидкости бумажными полотенцами и обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистости с обеих сторон. Обжаренные баклажаны выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
Чтобы приготовить начинку, в блендере перебиваем до однородности грецкие орехи, чеснок и петрушку. Начинку пробуем по вкусу и по желанию добавляем соль. Еще вкуснее будет, если использовать обжаренные грецкие орехи.
На обжаренный слайс баклажана выкладываем одну чайную ложку начинки и заворачиваем в рулетик. Так же формируем остальные баклажановые рулетики – и наша закуска готова.
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