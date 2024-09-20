Чтобы выйти на пенсию, украинцам необходимо набрать достаточное количество трудового стажа, который варьируется в зависимости от возраста, но тем, у кого нет стажа, назначаются выплаты.

Об этом сообщила пресс-служба приложения "Дія".

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Пенсионный возраст для украинцев составляет 60 лет. Чтобы получить пенсию в этом возрасте в 2024 году нужно иметь минимум 31 год стажа.

Для выхода на пенсию в другом возрасте минимальные требования к стажу таковы:

  • В 63 года – не менее 21 года стажа;
  • В 65 лет – по крайней мере 15 лет стажа.

Обратите внимание, что эти нормы будут актуальны только в 2024 году, в следующем году требования для 60 и 63 лет возрастут.

Что касается социальной пенсии, то ее могут получить лица, достигшие 65-летнего возраста, если у них нет достаточного стажа для выхода на пенсию. Эта выплата назначается только при отсутствии дополнительных источников дохода, таких как зарплата. Чтобы получить социальную пенсию, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. На сегодняшний день она составляет 2361 гривну в месяц. Этих денег не хватит на нормальную жизнь.

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Напомним, хотя правительство не намерено повышать минимальную пенсию, на следующий год запланирована индексация пенсий. Ее размер пока неизвестен, но по предварительным оценкам, в лучшем случае индексация может достигнуть 17%. Это существенное повышение, но есть несколько нюансов. К примеру, будет повышен только размер "голой" выплаты, без учета возрастных доплат и других надбавок. В результате для большинства украинцев фактическое повышение может оказаться значительно меньше.

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