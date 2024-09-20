На сегодняшний день пяти фигурантам, среди которых руководитель и активные участники преступной организации, выдвинуты новые подозрения.

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции разоблачили новые факты мошенничества преступной организации, которая обворовывала аграриев.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Правоохранители блокировали эту незаконную деятельность в феврале прошлого года. В настоящее время в суд направлен обвинительный акт в отношении руководителей и участников организации за завладение свыше 92 миллионов гривен, которые принадлежали предприятиям Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей.

В процессе следствия также выявлено, что фигуранты причастны к мошенничеству почти на 30 миллионов гривен компаний из Хмельнитчины, а также были идентифицированы ранее неустановленные участники.

Злоумышленники находили предприятия, осуществлявшие как продажу, так и покупку сельхозпродукции. Они имитировали переговоры между сторонами и после получения оплаты присваивали средства.

Преступную организацию возглавил житель Днепра, в состав которого вошли его родственники и знакомые. Для поиска потенциальных клиентов злоумышленники привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли информацию с ограниченным доступом.

Мошенники тщательно готовили свои действия, подделывая паспорта граждан Украины, уставные и регистрационные документы предприятий, печати, а также гербовые печати нотариусов и госучреждений.

Злоумышленники организовывали «спектакли», договариваясь по телефону с бизнесменами о якобы покупке продукции, предлагая им выше рыночных цен. Они открывали фиктивные счета в банках от имени предприятий и вели переговоры, выдавая себя за директоров реальных компаний, заинтересованных в покупке.

Денежные средства от заказчиков поступали на липовые счета «продавцов», при этом мошенники подделывали бухгалтерские документы для подтверждения оплаты. Они также имели удаленный доступ к настоящим банковским счетам и немедленно перечисляли средства на подставные счета, с которых снимали наличные, якобы для выплаты заработной платы.

На сегодняшний день пяти фигурантам, среди которых руководитель и активные участники преступной организации, выдвинуты новые подозрения. Также о подозрении уведомлено четырем ранее неустановленным лицам, выполнявшим роли подставных директоров.

По этому делу предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

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