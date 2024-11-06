Украинцам назвали несколько уважительных причин, когда можно не идти в ТЦК за повесткой во время всеобщей мобилизации.

Во время мобилизации в Украине получение повестки от представителей Территориального центра комплуктирования обязывает военнообязанного гражданина явиться в установленный срок в военкомат, однако есть случаи, когда можно не идти.

Однако есть обстоятельства, когда можно не идти в ТЦК или военкомат вовремя.

Юристы рассказали, как сообщить ТЦК о неявке, ссылаясь на действующее законодательство.

Так, лицо должно срочно уведомить ТЦК о невозможности явиться в указанный в повестке срок.

Для этого нужно составить письменное обращение в свободной форме, указав имя, фамилию, реквизиты повестки и причины неявки.

К этому заявлению следует добавить документальное подтверждение обстоятельств, ставших причиной неявки в ТЦК.

Обращение можно передать лично, по электронной почте или заказным письмом с уведомлением о вручении.

Также известно, что существует несколько приин, позволяющих не идти в ТЦК за повесткой в ​​указанный в повестке срок, среди них - стихийные бедствия, внезапная болезнь, военные действия на соответствующей территории и их последствия.

Среди причин неявки вовремя в ТЦК есть смерть близкого родственника и другие помешавшие обстоятельства.

Обстоятельства должны быть подтверждены документально, например справками или актами, заверенными уполномоченными государственными органами, учреждениями или организациями государственной или коммунальной формы собственности.

В случае, если лицо не может само уведомить ТЦК, это могут сделать другие люди, например врач, оказавший помощь, семья или знакомые или адвокат военнообязанного.

Джерело: focus.

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