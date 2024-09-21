Мега-шоколадный рецепт брауни, который удивит своей простотой и насыщенным вкусом, можно сделать дома за несколько минут.
Выбрать способ приготовления можно разный, но вкус брауни от этого не испортится, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 250 г черного шоколада (56% какао)
- 200 г сахара
- 200 г сливочного масла
- 100 г муки
- 1 ст.л. какао-порошка
- 3 яйца
- 1/3 ч.л. соли
Приготовление:
Измельчите шоколад и соедините его с маслом и солью. Растопите эту смесь на водяной бане до однородной консистенции. В миске взбейте яйца с сахаром.
Просейте муку и какао, добавьте их к взбитым яйцам. Аккуратно перемешайте смесь до однородности. Влейте растопленный шоколад с маслом в тесто и осторожно перемешайте силиконовой лопаткой.
Застелите форму пергаментом. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке в течение 30-35 минут.
После выпекания дайте брауни полностью остыть. Если хотите более жидкую середину брауни, уменьшите время выпекания. Достаточно убавить его на несколько минут, так шоколад будет не польностью прогретым внутри и вместе с тестом останется немного липким.
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