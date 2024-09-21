Можно сделать очень сладкий шоколадный десерт двумя способами, достаточно по разному прогреть тесто в духовке, советует авторка кулинарного блога.

Мега-шоколадный рецепт брауни, который удивит своей простотой и насыщенным вкусом, можно сделать дома за несколько минут.



Выбрать способ приготовления можно разный, но вкус брауни от этого не испортится, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

250 г черного шоколада (56% какао)

200 г сахара

200 г сливочного масла

100 г муки

1 ст.л. какао-порошка

3 яйца

1/3 ч.л. соли

Приготовление:

Измельчите шоколад и соедините его с маслом и солью. Растопите эту смесь на водяной бане до однородной консистенции. В миске взбейте яйца с сахаром.

Просейте муку и какао, добавьте их к взбитым яйцам. Аккуратно перемешайте смесь до однородности. Влейте растопленный шоколад с маслом в тесто и осторожно перемешайте силиконовой лопаткой.

Застелите форму пергаментом. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке в течение 30-35 минут.

После выпекания дайте брауни полностью остыть. Если хотите более жидкую середину брауни, уменьшите время выпекания. Достаточно убавить его на несколько минут, так шоколад будет не польностью прогретым внутри и вместе с тестом останется немного липким.

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