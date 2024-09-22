Такой пирог сделать можно в двух формах, если хотите подготовить какое-то более изысканное оформление перед подачей на стол.

Этот закрытый пирог с тунцом — идеальное сочетание теста и рыбы, напоминающее закрытую пиццу, но с интересным и сочным наполнением.

Благодаря заранее выбранному и купленному тесту, сделать пирог можно быстрее, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

1 упаковка (500 г) слоеного теста

2 ст.л. Айвара (овощной закуски, ТМ Vegeta)

2-3 баночки тунца (в масле или в собственном соку)

15 маслин без косточек

1 средний помидор

1 упаковка моцареллы (шарик или натертая)

1 яйцо для смазывания

кунжут для посыпки

Приготовление:

Раскатываем слоеное тесто на слегка присыпанной мукой поверхности в прямоугольную форму. Если тесто имеет неправильную форму, разрезаем его на две части и складываем вместе, чтобы сформировать прямоугольник.

Равномерно смазываем тесто двумя столовыми ложками Айвара. Затем выкладываем кусочки тунца, предварительно слив лишнюю жидкость. Добавляем нарезанные маслины, помидор и ломтики моцареллы.

По бокам теста делаем надрезы, чтобы можно было удобно закрыть пирог. Складываем полоски теста попеременно друг на друга, чтобы полностью закрыть начинку, как на видео с примером.

Аккуратно переносим пирог на противень, застеленный пергаментом. Смазываем верх пирога взбитым яйцом для красивой золотистой корочки. По желанию посыпаем кунжутом.

Выпекаем в предварительно разогретой духовке при температуре 200°C в течение 35-40 минут.

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