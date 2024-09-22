Пенсии украинцев могут расти по разным причинам, таким как индексация, перерасчет выплат или получение специальных надбавок.
Об этом сообщает ПФУ, объяснив, как пенсионер может увеличить размер своей пенсии.
В октябре новые индексации или перерасчеты не запланированы, но некоторые пенсионеры все же получат повышение благодаря надбавке по возрасту.
Право на надбавку по возрасту имеют пенсионеры, которые:
- получают пенсию по возрасту;
- имеют общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны;
- достигли 70-летнего возраста.
Размер этой доплаты зависит от возраста пенсионера. К примеру, лица в возрасте от 70 до 74 лет могут получить надбавку в 300 гривен. Для других возрастных категорий доплаты выглядят следующим образом:
- пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет получают 456 гривен;
- пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают 570 гривен.
Прибавка начисляется автоматически и прибавляется к основной пенсии, когда пенсионер достигает указанного возрастного порога.
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Напомним, хотя правительство не намерено повышать минимальную пенсию, на следующий год запланирована индексация пенсий. Ее размер пока неизвестен, но по предварительным оценкам, в лучшем случае индексация может достигнуть 17%. Это существенное повышение, но есть несколько нюансов. К примеру, будет повышен только размер "голой" выплаты, без учета возрастных доплат и других надбавок. В результате для большинства украинцев фактическое повышение может оказаться значительно меньше.
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