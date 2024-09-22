В октябре новые индексации или перерасчеты пенсий не запланированы, но некоторые пенсионеры получат надбавку.

Пенсии украинцев могут расти по разным причинам, таким как индексация, перерасчет выплат или получение специальных надбавок.

Об этом сообщает ПФУ, объяснив, как пенсионер может увеличить размер своей пенсии.

В октябре новые индексации или перерасчеты не запланированы, но некоторые пенсионеры все же получат повышение благодаря надбавке по возрасту.

Право на надбавку по возрасту имеют пенсионеры, которые:

получают пенсию по возрасту;

имеют общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны;

достигли 70-летнего возраста.

Размер этой доплаты зависит от возраста пенсионера. К примеру, лица в возрасте от 70 до 74 лет могут получить надбавку в 300 гривен. Для других возрастных категорий доплаты выглядят следующим образом:

пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет получают 456 гривен;

пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают 570 гривен.

Прибавка начисляется автоматически и прибавляется к основной пенсии, когда пенсионер достигает указанного возрастного порога.

img desc=""]793255[/img]

Напомним, хотя правительство не намерено повышать минимальную пенсию, на следующий год запланирована индексация пенсий. Ее размер пока неизвестен, но по предварительным оценкам, в лучшем случае индексация может достигнуть 17%. Это существенное повышение, но есть несколько нюансов. К примеру, будет повышен только размер "голой" выплаты, без учета возрастных доплат и других надбавок. В результате для большинства украинцев фактическое повышение может оказаться значительно меньше.

Последние новости в Украине:

Не всем по карману: украинцы могут докупить страховой стаж к пенсии.



Пенсия может быть уменьшена на 20%: чтобы не потерять выплаты, придется обращаться в ПФУ.

Пенсионные выплаты: сколько получат украинцы с зарплатой в 15 тысяч гривен, сумма может огорчить.