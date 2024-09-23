В Яремче начальница почтового отделения присвоила более 128 тысяч гривен , значительную часть которых использовала для погашения кредитной задолженности.

Об этом сообщает издание Версии.

Прокуроры Яремчанского отдела Надвирнянской окружной прокуратуры подали в суд обвинительный акт против начальницы почты за завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, легализацию преступно полученных средств и несанкционированное изменение данных в автоматизированной системе (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ч. 1). .1 ст.

Установлено, что обвиняемая, имея доступ к системе Укрпочты, в 2023 году незаконно завладела безналичными денежными средствами, использованными для личных нужд. Она систематически пополняла свою банковскую карту через терминал.

В общей сложности начальница почтового отделения присвоила более 128 тысяч гривен, значительную часть которых перевела на погашение кредитов. В ходе расследования она полностью возместила нанесенный ущерб.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке из-за обвинительного приговора суда.

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