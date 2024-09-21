Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как приготовить гуляш – супервкусное и ароматное блюдо венгерской кухни.
"Мастер Шеф" Ольга Рябенко отметила, что гуляш идеально подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола, его вкусно подавать с картофельным пюре или любым другим гарниром.
Чтобы приготовить гуляш, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- говядина – 1 кг
- морковь – 1 шт.
- лук – 2 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- растительное масло – 2-3 ст.л.
- сливочное масло – 40 г
- соль и перец - по вкусу
- паприка – 1 ст.л.
- мука – 1,5 ст.л.
- томатная паста - 3 ст.л.
- вода - 800 мл
- сахар – 1 ч.л.
- лавровый лист – 1 шт.
- сладкий перец – 2 шт. (небольших)
- сливки 15-20% – 4 ст.л.
- зелень – по желанию
Говядину "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает на куски среднего размера, морковь и лук – полукольцами, а чеснок – мелко.
На разогретую сковороду с растительным маслом и сливочным маслом выкладываем кусочки мяса, добавляем соль, перец, паприку и обжариваем. Далее добавляем лук, морковь, чеснок и продолжаем обжаривать.
После этого "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет муку, разведенную в воде томатную пасту, сахар, лавровый лист и готовит под крышкой на среднем огне около часа.
Затем добавляем сладкий перец, нарезанный соломкой, и готовим еще 30 минут. В конце добавляем сливки, тушим еще минуту и снимаем с огня. Добавляем мелко нарезанную зелень, перемешиваем – и гуляш готов.
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