Финалистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом мясного блюда, которое подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как приготовить гуляш – супервкусное и ароматное блюдо венгерской кухни.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко отметила, что гуляш идеально подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола, его вкусно подавать с картофельным пюре или любым другим гарниром.

Чтобы приготовить гуляш, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

говядина – 1 кг

морковь – 1 шт.

лук – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

растительное масло – 2-3 ст.л.

сливочное масло – 40 г

соль и перец - по вкусу

паприка – 1 ст.л.

мука – 1,5 ст.л.

томатная паста - 3 ст.л.

вода - 800 мл

сахар – 1 ч.л.

лавровый лист – 1 шт.

сладкий перец – 2 шт. (небольших)

сливки 15-20% – 4 ст.л.

зелень – по желанию

Говядину "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает на куски среднего размера, морковь и лук – полукольцами, а чеснок – мелко.

На разогретую сковороду с растительным маслом и сливочным маслом выкладываем кусочки мяса, добавляем соль, перец, паприку и обжариваем. Далее добавляем лук, морковь, чеснок и продолжаем обжаривать.

После этого "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет муку, разведенную в воде томатную пасту, сахар, лавровый лист и готовит под крышкой на среднем огне около часа.

Затем добавляем сладкий перец, нарезанный соломкой, и готовим еще 30 минут. В конце добавляем сливки, тушим еще минуту и ​​снимаем с огня. Добавляем мелко нарезанную зелень, перемешиваем – и гуляш готов.

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