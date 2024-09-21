Пирог по этому рецепту готовится очень просто и быстро, в нем идеально сочетаются нежное внутри и хрустящее сверху тесто фило и творожно-ягодная начинка.

Чтобы приготовить вкусный домашний пирог, не обязательно возиться с замесом теста, можно использовать готовое тесто фило, а для начинки взять творог и ягоды.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка Юлия Сенич.

"Пирог с ягодами из теста фило, который называется гибаница или гужвара. Очень популярен на Балканах!", - рассказала блогерка.

Для приготовления пирога нам понадобятся следующие ингредиенты:

тесто фило - 1 упаковка (10-11 шт.)

яйца – 2 шт.

сливки или сметана – 200 г

творог - 200 г

ягоды (любые, свежие или замороженные) ~ 150 г

сахар ~ 150 г (или 3 ст.л. сгущенки)

Для заливки в миске смешиваем до однородности сливки или сметану с сахаром или сгущенкой. Добавляем творог и хорошо перемешиваем.

Два листа теста фило выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом, – это будет основа пирога. После этого семь или восемь листов теста фило по одному сжимаем, обмакиваем в заливку с творогом и выкладываем на основу, как на видео.

Добавляем любимые ягоды, выливаем оставшуюся заливку, а сверху накрываем пирог еще двумя-тремя листами теста фило. Блогерка также украсила сверху пирог миндальными лепестками.

Выпекать такой пирог нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-40 минут. Украшаем сахарной пудрой, даем охладиться – и десерт готов, можно наслаждаться.

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